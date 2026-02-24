İstanbul Üniversitesi ile İGA “Tematik Eğitim”anlaşması yaptı
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi ile İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.
HÜSEYİN ASLIYÜCE
İstanbul Üniversitesi dekanlığında gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, İGA İstanbul Havalimanı İnsan, Kültür ve Akademi Müdürü Dr. Tunç Cavcav, İGA Sosyal be Dijital Medya Müdürü Dr.Mertcan Tanaydın ve yetkililer katıldı.
İşbirliği programı ile Havacılık Sektöründe İletişim ve Marka Deneyimi Atölyesi iletişim fakültesi öğrencileri teorik bilgilerini havalimanı ekosistemi içinde yerinde pekiştirme fırsatı bulacak.
Program kapsamında öğrencilere kurumsal tanıtım, dijital pazarlama, e-ticaret ekosistemi, kurum içi iletişim, havalimanı reklamcılığı ve tematik iletişim başlıklarında eğitimler verilecek.
Bu yıl mart ayında başlatılması planlanan ve 14 hafta sürecek program sonunda koşulları sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecek.