İstanbul’da olumsuz hava ulaşımı etkiledi: 32 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da etkiliyor. Anadolu Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Bu süreçte bazı uçuşlar planlanan saatlerinde gerçekleştirilemezken, iniş yapması gereken 32 uçak güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İGA İstanbul Havalimanı’ndan yapılan açıklamada “Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş trafiğinde yaşanan yoğunluğa ve aksaklıklara rağmen İGA İstanbul Havalimanı’nda operasyonlar kesintisiz devam etmektedir.

Bu süreçte, toplam 32 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir" denildi.