İstanbul’da olumsuz hava ulaşımı etkiledi: AJET, bugün yapılacak 51 uçuşunu iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE

Ajet Hava Yolları, İstanbul’da yaşanan meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferini iptal ettiğini 11 seferini de başka havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

Havayolu, yolcularını olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olabileceği konusunda uyararak, havalimanına gelmeden uçuşlarını kontrol etmelerini istedi.

Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu,

http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir."