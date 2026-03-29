İstanbul’da olumsuz hava ulaşımı etkiledi: Pegasus 70 seferi karşılıklı iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus’tan yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda 29 Mart Pazar günü planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı 30 Mart Pazartesi günü de olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği vurgulanarak, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

İptal edilen seferler arasında İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı ve varışlı olmak üzere Frankfurt, Tiflis, Stockholm, Düsseldorf, Londra, Paris, Amsterdam, Roma, Münih ve Viyana gibi birçok dış hat noktası ile Antalya, İzmir, Ankara, Trabzon ve Bodrum gibi iç hat destinasyonlarının yer aldığı bildirildi.

Ayrıca İzmir Adnan Menderes, Antalya, Ankara ve diğer şehirlerden Sabiha Gökçen’e yapılması planlanan bazı karşılıklı uçuşların da iptal edildiği kaydedildi.

Yolcuların uçuş durumlarını Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceği, bilet işlemlerini ise ücretsiz olarak değiştirebileceği veya iptal edebileceği ifade edildi.