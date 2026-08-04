Jet yakıtı havayollarını vurdu! Dev şirketlerin kârı eridi

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Ortadoğu gerilimi havacılık devlerini vurdu: Lufthansa ve Japan Airlines'tan zayıf bilanço

Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji maliyetleri, küresel havacılık sektöründe kârlılığı baskılamayı sürdürüyor. Avrupa'nın en büyük hava yolu gruplarından Lufthansa ile Japonya'nın bayrak taşıyıcısı Japan Airlines, artan jet yakıtı ve operasyon maliyetlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin altında finansal sonuçlar açıkladı. Şirketlerin bilançoları, enerji fiyatlarındaki yükselişin havacılık sektörü üzerindeki maliyet baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Lufthansa'nın kârı yüzde 56 düştü

Lufthansa Grubu'nun düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT), yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 düşüşle 383 milyon euroya geriledi. Böylece şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 870 milyon euroluk performansının oldukça gerisinde kalırken, analistlerin yaklaşık 400 milyon euroluk EBIT beklentisini de karşılayamadı.

Buna karşın yolcu talebindeki güçlü seyir gelirleri destekledi. Grubun cirosu, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8 artarak 11,1 milyar euroya yükseldi.

750 milyon Euro'luk yakıt faturası: Lufthansa'ya grev ve enerji maliyeti darbesi

Lufthansa, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin tetiklediği jet yakıtı fiyatlarındaki yükselişin ikinci çeyrek bilançosuna yaklaşık 750 milyon euroluk ek maliyet getirdiğini açıkladı. Şirket ayrıca, nisan ayında pilotların gerçekleştirdiği altı günlük grevin finansal etkisinin 150 milyon euro olduğunu duyurdu.

Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ı bünyesinde bulunduran Lufthansa, uyguladığı kapsamlı finansal korunma stratejilerine rağmen yükselen enerji maliyetlerinin bilanço üzerindeki baskısını sınırlamakta zorlandı.

Lufthansa'dan kâr beklentisinde fren: 2026 hedefi aşağı çekildi

Artan maliyetler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle Lufthansa, 2026 yılı faaliyet kârı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Şirket, daha önce 2025'te elde ettiği 1,96 milyar euroluk faaliyet kârının belirgin şekilde üzerine çıkmayı hedeflerken, yeni tahminini 1,7 milyar ila 2,2 milyar euro aralığına çekti. Revizyonda yükselen jet yakıtı maliyetleri, jeopolitik riskler ve operasyonel baskılar etkili oldu.

Japan Airlines'ta gelir rekoru yetmedi: Artan maliyetler kârlılığı vurdu

Japonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Japan Airlines (JAL), mali yılın ilk çeyreğinde gelirlerini çift haneli artışla rekor seviyeye taşımasına rağmen yükselen maliyetlerin etkisiyle beklentilerin altında finansal sonuçlar açıkladı.

Uluslararası yolcu trafiğindeki güçlü toparlanma şirketin cirosunu tarihi seviyelere taşırken, artan operasyonel giderler ile enerji maliyetleri kârlılığı baskıladı. Bu gelişmelerin etkisiyle vergi öncesi kâr geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, net kârda da dikkat çeken bir düşüş kaydedildi.

Yakıt ve kur baskısı Japan Airlines'ı zorladı: Ek ücretler de yetmedi

Japan Airlines yönetimi, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların jet yakıtı maliyetlerini beklentilerin üzerine çıkardığını açıkladı. Şirket, Japon yeninin ABD doları karşısındaki değer kaybının da yakıt, bakım ve yurt dışı operasyon giderlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Artan maliyet baskısını hafifletmek amacıyla yakıt ek ücretlerini devreye alan Japan Airlines, alınan önlemlerin ilk çeyrek finansallarına etkisinin ise sınırlı kaldığını ifade etti.

Gelirler Güçlü, kâr marjı zayıf! Japan Airlines'ta maliyet baskısı sürüyor

Japan Airlines'ın dış hat operasyonları güçlü performansını korurken, özellikle Avrupa ve ABD kaynaklı kurumsal seyahat talebindeki artış şirketin gelirlerini destekledi.

Ancak Asya içi bazı hatlarda turist trafiğinin yavaşlaması ve yükselen operasyonel maliyetler, şirketin kâr marjı üzerinde baskı oluşturdu. Güçlü ciro performansına rağmen artan giderler, kârlılığın istenen seviyeye ulaşmasını engelledi.

Havacılık devlerinin ortak sorunu: Yakıt maliyeti kârlılığı eritiyor

Lufthansa ve Japan Airlines'ın açıkladığı finansal sonuçlar, küresel havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu ortak riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ortadoğu'da süren jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları jet yakıtı maliyetlerini artırırken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve operasyonel giderlerdeki yükseliş de hava yolu şirketlerinin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna karşın her iki şirket de yılın geri kalanında operasyonel verimliliği artırmaya yönelik adımlara odaklanıyor. Lufthansa, maliyet disiplinini güçlendirerek kârlılığını yeniden yükseltmeyi hedeflerken; Japan Airlines ise filo yenileme, dijitalleşme yatırımları ve kapasite optimizasyonu sayesinde marjlarını iyileştirmeyi planlıyor.

Sektör uzmanları ise petrol fiyatlarında kalıcı bir gerileme yaşanmadığı sürece jet yakıtı maliyetlerinin, küresel hava yolu şirketlerinin bilançolarındaki en önemli risk unsurlarından biri olmaya devam edeceği görüşünde.