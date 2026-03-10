JetBlue Hava Yolları’nın tüm uçuşları durduruldu

Hüseyin ASLIYÜCE

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), JetBlue uçuşlarının havayolunun kendi talebi üzerine ülke genelinde geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. FAA’ya göre uygulama bugün Doğu Saati ile yaklaşık 04:39 ile 06:00 saatleri arasında yürürlüğe girdi.

Ground stop ne demek?

Havacılıkta "ground stop", belirli bir hava yolu veya havalimanı için henüz kalkmamış uçakların kalkışına izin verilmemesi anlamına gelir. Bu uygulama, sistemdeki yoğunluğu veya bir operasyonel sorunu kontrol altına almak için kullanılır.