"JETEX-İGA Golf Cup"ta şampiyonlar belli oldu

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Hüseyin ASLIYÜCE

ETEX-İGA Terminali ana sponsorluğunda, Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına bu yıl da iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Küresel bir yaşam merkezi olma vizyonuyla hareket eden İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘premium’ yolculuk deneyimi sunan JETEX-İGA Terminali, 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuvaya bu yıl ilk defa ismini verdi.

Spor ve cemiyet hayatından pek çok isim katılım gösterdi

Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen "JETEX-İGA Golf Cup", sporun her yaşta teşvik edilmesi için yetişkinler kadar genç yeteneklere de imkân tanıyor.

İş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş’in de yer aldığı turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"JETEX-İGA Golf Cup-2026"da ödüller sahibini bulurken "Ladies Gross" ödülü Zehra Çilingiroğlu’na, "Mens Gross" ödülü ise Mehmet Kazan’a verildi.

Öte yandan Erkekler A kategorisinde ilk üçte Turgay Akbal, Oğuz Şenol Yüce, Jürgen Neidl; Kadınlar A kategorisinde ise Zehra Çilingiroğlu, Nazlı Nazmiye Erdoğan, Rana Esen yer aldı.