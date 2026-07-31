KAAN uçağı taksi testini başarıyla yaptı

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Hüseyin ASLIYÜCE

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirere uçak henüz boyanmadığı gözlendi. Yakın bir zamanda test uçuşunu yapması, ardından da önümüzdeki bir kaç ay içinde P2 yani ikinci prototibin uçuşlara başlaması planlanıyor.

İlk prototiplerde, Amerikan GE Aerospace F110-GE-129 motorları kullanılıyor.