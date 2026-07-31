  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. KAAN uçağı taksi testini başarıyla yaptı
Takip Et

KAAN uçağı taksi testini başarıyla yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN uçağının yavaş taksi testlerini paylaştı. P1 olarak adlandırılan ilk prototip uçak başarıyla yaptığı taksi testi ile ilk uçuşa yaklaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
KAAN uçağı taksi testini başarıyla yaptı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirere uçak henüz boyanmadığı gözlendi. Yakın bir zamanda test uçuşunu yapması, ardından da önümüzdeki bir kaç ay içinde P2 yani ikinci prototibin uçuşlara başlaması planlanıyor.

İlk prototiplerde, Amerikan GE Aerospace F110-GE-129 motorları kullanılıyor.

KAAN uçağı taksi testini başarıyla yaptı - Resim : 1

Fitch Ratings'ten Çin raporu: Akaryakıt maliyetleri geleneksel araçları vurduFitch Ratings'ten Çin raporu: Akaryakıt maliyetleri geleneksel araçları vurduKüresel Ekonomi
Enpara Bank’ın aktif büyüklüğü 301,8 milyar TL’ye ulaştıEnpara Bank’ın aktif büyüklüğü 301,8 milyar TL’ye ulaştıŞirket Haberleri