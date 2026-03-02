“Kardeş Havalimanı” projesinde İstanbul ile Incheon arasındaki ikinci dönem tamamlandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Personel değişimi programı kapsamında bir yıl boyunca İGA Teknik Hizmetler - Elektronik Sistemler Departmanı’nda görev yapan Seoyeon Hong, iki havalimanı arasında bilgi alışverişini sağlayarak operasyonel süreçlere aktif olarak katkıda bulundu.



İGA tarafından yapılan açıklamada Hong’un profesyonelliği, teknik uzmanlığı ve ekip çalışmasına katkısının kurumsal iş birliğine değer kattığı vurgulanarak programın, iki havalimanı arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştirdiği belirtildi.

Açıklamada görevi boyunca gösterdiği özveri ve katkıları için Hong'a teşekkür edilirken "Incheon Uluslararası Havalimanı'na döndüğünde, stratejik ortaklığımızı derinleştirmeye ve gelecekteki değişim girişimleriyle iş birliğimizi ilerletmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.