Bakan Uraloğlu açıkladı: Körfez ülkelerine uçuş iptalleri uzatıldı

Bakan Uraloğlu, bölgedeki hava sahası hareketliliğinin anlık olarak takip edildiğini vurgulayarak, güvenlik risklerinin devam etmesi sebebiyle iptal kararlarının uzatıldığını bildirdi.

NOTAM’lar ve hava sahası durumu

Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre; İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye (Halep hariç) hava sahalarında kapalılık bildiren NOTAM kararları geçerliliğini koruyor. Bölgedeki diğer noktalarda ise durum şöyle:

* Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan: Kısmi sivil uçuş operasyonları sürdürülüyor.

* Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde devam ediyor.

Taşıyıcıların Yeni Uçuş Takvimi

Daha önce 9 Mart’a kadar durdurulan seferler, Bakanlığın yaptığı değerlendirmeler sonucunda 13 Mart 2026 gün sonuna kadar yeniden planlandı. Buna göre:

* THY, AJet, Pegasus ve SunExpress; Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını 13 Mart gün sonuna kadar iptal etti.

* Körfez Hattı: Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam seferleri de yine 13 Mart tarihine kadar askıya alındı.

* İran Operasyonları: Pegasus Havayolları 12 Mart’a, Türk Hava Yolları ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini uçuş programından çıkardı.

Uraloğlu açıklama yaptı

Bakan Uraloğlu, Türk taşıyıcılarına ait bazı hava araçlarının bölgede bekleyişinin sürdüğünü belirtti. Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda THY ve Pegasus’a ait iki uçağın bulunduğu, ayrıca Tailwind Havayolları’nın wet-lease kapsamında kiraladığı bir uçağın da Irak’ta olduğu bildirildi.

