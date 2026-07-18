Küresel belirsizliklere rağmen Boeing'den 20 yıllık dev tahmin

Boeing'den 20 yıllık tahmin: 2045'e kadar 43 bin 625 yeni uçak teslim edilecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Farnborough Havacılık Fuarı öncesinde yayımladığı 20 yıllık pazar görünümünde, küresel ticari uçak talebine yönelik öngörüsünü korudu.

Şirket, 2026-2045 döneminde dünya genelinde 43 bin 625 yeni yolcu ve kargo uçağının teslim edileceğini tahmin etti. Bu öngörü, Boeing'in geçen yıl açıkladığı projeksiyonla büyük ölçüde aynı seviyede kaldı ve küresel havacılık sektöründe uzun vadeli talebin güçlü seyrini sürdüreceğine işaret etti.

Boeing, 20 yıllık uçak teslimat tahminini korudu: Airbus'tan daha iyimser beklenti

Boeing'in 20 yıllık projeksiyonuna göre, 2026-2045 döneminde teslim edilmesi beklenen 43 bin 625 uçağın 33 bin 545'ini tek koridorlu, 7 bin 715'ini geniş gövdeli, 930'unu fabrika çıkışlı kargo uçakları ve bin 435'ini bölgesel jetler oluşturacak.

Boeing'in bu tahmini, Avrupalı rakibi Airbus'ın İran savaşı ve küresel ticaret gerilimlerini gerekçe göstererek 20 yıllık teslimat beklentisini yaklaşık yüzde 1 düşürüp 42 bin 60 uçağa çekmesinin ardından geldi. İki üretici arasındaki bu farklı yaklaşım, küresel havacılık sektörüne yönelik beklentilerde ayrışmaya işaret etti.

Şirket, küresel hava yolu yolcu trafiğinin 2026 yılında yaklaşık yüzde 2,3 büyümesini beklediğini açıkladı. Talepteki artışın önümüzdeki yıllarda hız kazanacağına işaret eden şirket, 2027'de büyümenin yüzde 6-7, 2028'de ise yüzde 5-6 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu tahmin, küresel havacılık sektöründe yolcu talebinin orta vadede güçlü seyrini sürdüreceğine işaret ediyor.

Boeing'den iyimser mesaj: Küresel havacılıkta büyüme 2028'e kadar güç kazanacak

Cnbc-E'de yer alan habere göre Boeing Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı Darren Hulst, havacılık sektöründeki mevcut yavaşlamanın COVID-19 salgını döneminde yaşanan talep şokundan farklı olduğunu belirterek, küresel yolcu trafiğinin 2028 yılı sonuna kadar beklenen seviyelere ulaşacağını söyledi.

Şirketin 20 yıllık projeksiyonuna göre, önümüzdeki dönemde küresel yolcu trafiğinin yıllık ortalama yüzde 4, hava kargo trafiğinin yüzde 3,7, dünya uçak filosunun yüzde 3 ve küresel ekonominin yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Boeing, bu görünümün havacılık sektöründe uzun vadeli talebin güçlü kalmayı sürdüreceğine işaret etti.

Boeing uyardı: Yeni uçak talebi arzı aşmayı sürdürüyor

Boeing, küresel havacılık sektöründe yeni uçak talebinin üretim kapasitesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, 2026 yılına yaklaşık 2 bin uçaklık arz açığıyla girileceğini öngördü.

Şirkete göre, tek koridorlu yolcu uçaklarında yaşanan arz sıkıntısının on yılın sonuna kadar, geniş gövdeli uçaklarda ise 2030'lu yılların başına kadar sürmesi bekleniyor. Bu görünüm, üretim ve tedarik zincirindeki kısıtların sektör üzerindeki baskısını koruduğuna işaret ediyor.

Boeing: Küresel uçak filosu 2045'e kadar 50 bin uçağa ulaşacak

Boeing'in 20 yıllık pazar projeksiyonuna göre, 2026-2045 döneminde teslim edilmesi planlanan 43 bin 625 uçağın 21 bin 475'i mevcut filoların yenilenmesi, 22 bin 150'si ise artan talebi karşılamak amacıyla filoların büyütülmesi için kullanılacak.

Şirket, küresel ticari uçak filosunun 2025'te yaklaşık 28 bin uçaktan 2045'te 50 bin uçağa yükseleceğini öngörürken, yeni nesil yakıt verimliliği yüksek uçakların filodaki payının da yüzde 32'den yüzde 92'ye çıkmasını bekliyor. Bu dönüşümün, havacılık sektöründe hem kapasite artışını hem de daha modern ve verimli uçaklara geçişi hızlandıracağı değerlendiriliyor.

Boeing: yeni uçak teslimatlarında Çin lider olacak

Boeing'in 20 yıllık tahminine göre, 2026-2045 dönemindeki uçak teslimatlarında en büyük payı yüzde 21 ile Çin alacak. Çin'i yüzde 20 ile Avrasya, yüzde 19'ar payla Kuzey Amerika ile Güney ve Güneydoğu Asya, yüzde 10 ile Orta Doğu ve Afrika, yüzde 6 ile Latin Amerika ve yüzde 5 ile Okyanusya ve Kuzeydoğu Asya takip edecek.

Şirket, küresel ticari havacılıkta uzun vadeli talebin; uluslararası ticaretin büyümesi, turizm faaliyetlerindeki artış, göç hareketleri ve hava yolu ağlarının genişlemesi sayesinde güçlü kalmayı sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca Boeing, 737 MAX 7, 737 MAX 10 ve 777-9 uçak programlarına ilişkin sertifikasyon süreçlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.