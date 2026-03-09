Küresel havacılığın yeni krizi: Dron ve füze tehdidi pilotların psikolojik dayanıklılığını zorluyor

Orta Doğu’da tırmanan savaş, sadece askeri cepheleri değil, gökyüzünü de dönüştürüyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan gerilim, İran’ın misillemeleriyle daha da tırmanırken, Lübnan ve çevresindeki hava sahaları ticari uçuşlar için riskli bölgeler haline geldi. Bu yeni gerçeklik, sivil havacılık pilotlarını dronlar ve balistik füzelerle dolu bir gökyüzünde yolcularını güvenle taşımaya zorlayan bir sınav haline getiriyor.

Gökyüzünde çifte baskı: Teknolojik risk ve psikolojik yük

Pilotların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, gökyüzünde beliren dron sürüleri. Askeri operasyonlarda kullanılan bu araçlar, radar sistemlerini aşırı yükleyerek hava trafik kontrolünü zorlaştırıyor. Balistik füzelerin ani çıkışları ise ticari uçuşların güvenli rotalarını daraltıyor. Bir zamanlar rutin kabul edilen uçuş planlaması, artık sürekli değişen risk haritalarıyla yeniden yazılıyor. Bu durum yalnızca teknik bir mesele değil; aynı zamanda psikolojik bir sınav. Pilotlar, her kalkışta yolcularının hayatını koruma sorumluluğunu üstlenirken, gökyüzünde belirsizlikle mücadele ediyor.

Küresel havacılık zincirine etkiler

Bu riskler, havayolu şirketleri için sistemik sonuçlar doğuruyor. Dron sürülerinin radar sistemlerini aşırı yüklemesi, hava trafik kontrolünde ciddi darboğazlara yol açarken, balistik füzelerin ani çıkışları güvenli uçuş rotalarını daraltıyor. Bu durum, havayolu şirketlerinin operasyonel maliyetlerini artırıyor, sigorta primlerini yükseltiyor ve rota planlamasında esnekliği zorunlu hale getiriyor.

Küresel havacılık zinciri açısından bakıldığında, Orta Doğu’daki çatışmalar yalnızca bölgesel bir sorun değil. Ukrayna ve Afganistan gibi diğer çatışma bölgeleriyle birleştiğinde, ticari havacılığın güvenli koridorları giderek daralıyor. Bu daralma, küresel ticaret akışını, yolcu güvenini ve havayolu şirketlerinin finansal dengelerini doğrudan etkiliyor.

Havacılık yeni krizle yüzleşiyor

Gökyüzü artık sadece bir ulaşım alanı değil; savaşın yeni cephesi. Pilotlar, dron ve füze tehdidi altında her uçuşta hayatta kalma mücadelesi verirken, küresel havacılık sektörü de bu yeni krizle başa çıkmak için stratejik uyum arayışına giriyor. Havayolu şirketleri, sigorta piyasaları ve uluslararası otoriteler, bu yeni risk haritasına karşı ortak çözümler geliştirmek zorunda.