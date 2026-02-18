Küresel havacılık otoritesi Cirium’dan İGA İstanbul Havalimanı’na "Platin ödül"

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılık standartlarını belirleyen Cirium’un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi"(On-Time Performance Review) başlıklı rapor kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Operasyonel disiplini ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle öne çıkan İGA, küresel havacılık sektörünün en itibarlı ödüllerinden olan "Havalimanı Platin Ödülü"nü kazandı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve Cirium CEO’su Jeremy Bowen’ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, İGA’nın 2025 yılında ulaştığı tarihi rekorlar ve operasyonel verimlilik artışı paylaşıldı.

"Bu ödül, görünmeyen emeğin uluslararası tescilidir"

İGA İstanbul Havalimanı’nın yüksek trafik hacmine rağmen gösterdiği istikrarlı operasyonel disiplinin altının çizildiği Cirium raporunda, Havalimanı’nın yoğun aktarma trafiği ve büyük ölçekli operasyonları yönetmedeki başarısı vurgulandı.

Ödül töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, bu başarının arkasındaki kusursuz koordinasyona dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ödül; yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir. 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettik, günlük ortalama 1.707 uçuşla tarihimizin rekorlarını kırdık. Yolcularımız için suyun yüzeyinde her şey sakin ve akıcı görünürken, suyun altında 7/24 çalışan binlerce uzmanımız ve ileri teknolojik altyapımızla kusursuz bir koordinasyon sergiliyoruz. 117 yıllık tecrübesiyle sektörün en güvenilir odağı olan Cirium’dan bu ödülü almak, görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir."

"İGA’nın havacılık verileri, yükselişini tesciller nitelikte"

Cirium CEO’su Jeremy Bowen, İGA İstanbul Havalimanı’nın sergilediği performans artışının dünya ölçeğinde bir başarı olduğunu vurguladı. Bowen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İGA İstanbul Havalimanı’nın 2025 Platin Ödülü, istikrarlı ve ölçülebilir bir gelişimi yansıtmaktadır. 2023 yılında %68,62 olan ‘Zamanında Kalkış’ oranını 2024'te %76,28’e, 2025’te ise %80,72’ye ulaştıran İGA İstanbul Havalimanı, aynı süreçte küresel büyük havalimanları sıralamasında 51. sıradan 19. sıraya yükselmiştir.

Bu kazanımlar her havalimanı için değerli olsa da Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan, dünyada çok az havalimanının her gün yönetebildiği trafik ve bağlantı düzeyinde faaliyet gösteren bir merkez (hub) olan İGA İstanbul Havalimanı için çok daha anlamlıdır. Çünkü böylesine bir ortamda performansı artırmak; havayolları, yer hizmetleri ekipleri ve hava trafik kontrolü arasında operasyonel bir disiplin ve koordinasyon gerektirir. Veriler, İGA İstanbul Havalimanı’nın temel başarı çıtasını yükselttiğini ve bu seviyeyi koruduğunu gösteriyor. Platin Ödülü’nün tescillediği şey, işte bu istikrardır."

1909'dan beri havacılık sektöründe

Havacılık serüvenine 1909 yılında Flight Magazine ile adım atan Cirium, 117 yıllık derin tecrübesiyle sektörün en köklü bilgi otoritelerinden biri. Tarihi boyunca FlightStats, Diio, Innovata ve Ascend gibi kendi alanında lider birçok markayı ve stratejik ortağı bünyesine katarak devasa bir ekosisteme dönüşen şirket; günümüzde havacılık verisi ve analitiği dendiğinde dünyadaki en kapsamlı portföyü temsil ediyor. Asırlık mirasını modern dijital çözümlerle birleştiren Cirium, küresel havacılık standartlarını belirleyen, tarafsız ve güvenilir bir kurumdur.

2026 Hedefi: Türkiye nüfusunu aşan yolcu sayısı

Operasyonel başarısını sürdürülebilirlik vizyonuyla taçlandıran İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılında tüm elektrik tüketimini güneş enerjisinden karşılayan dünyanın ilk havalimanı olma unvanını da kazandı. 2026 yılı için hedeflerini büyüten İGA, 90 milyonun üzerinde yolcu ağırlamayı ve taşıdığı yolcu sayısıyla Türkiye nüfusunu aşmayı hedefliyor.