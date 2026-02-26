Londra Havalimanı CEO’su Woldbye: İGA Avrupa'nın en büyük aktarma merkezi olacak

Hüseyin ASLIYÜCE

İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Heathrow Havalimanı, 2025 yılında 84.48 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'nın en işlek havalimanı konumunu bir kez daha korumuştu.

Heathrow Havalimanı’nda başta 3. pist olmak üzere geciken genişleme projesi nedeniyle kapasite kısıtlaması yaşayan havalimanı, büyük gövdeli uçakları kullanan havayolları sayesinde bir önceki yıla göre ancak yüzde 0.7'lik bir artış yaşadı. Bu yıl ise yüzde 1'in altında büyümeyle 85 milyon yolcu ağırlaması bekleniyor.

İkinci sıradaki yerini koruyan IGA İstanbul Havalimanı ise yolcu trafiğinde yüzde 5.5'lik bir artış kaydederek, toplam 84,44 milyon yolcuyla Heathrow'un sadece 40 bin yolcu gerisinde 2025 yılını kapatmıştı.

Bilgen, ”Muhtemelen 2026’da Avrupa’nın lideri olacağız’’

Geçtiğimiz aylarda BBC World News’te ‘Talking Business’ programında Ben Thompson ile 2025 yılını değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Heathrow Havalimanı’nı bu yıl geçeceklerine ifade ederek "Yolcu sayısı bakımından uzun süredir Avrupa’nın lideri olan Londra Heathrow Havalimanı’nı yakalamak üzereyiz. Son aylarda bazı dönemlerde yolcu sayısı bakımından Heathrow’u geride de bıraktık, 2026 yılında büyük ihtimalle hem hava trafiği bakımından hem de yolcu sayısı bakımından Avrupa’nın lideri olacağız. Bu başarının arkasında, havalimanlarının havacılık sektörünü ileriye taşıyan kritik rolü, kapasite artışı, ileri teknolojilerle yürütülen operasyonlar ve havayollarına sağlanan verimlilik yer alıyor” dedi.

Heathrow’un üçüncü pist projesinde gecikme uyarısı

Heathrow CEO'su Thomas Woldbye, 33 milyar sterlinlik üçüncü pist projesindeki yavaş ilerlemenin ulusal bir sorun olduğunu belirterek Heathrow Havalimanı’nın kâr oranlarında düşüş ve yolcu kapasitesindeki artışın yavaşladığını açıkladı.

Thomas Woldbye: İstanbul bizi geçecek

Reuters’ın haberine göre, Heathrow CEO’su Thomas Woldbye, bu ihtimalin güçlü olduğunu söyledi. “Bunun belki bu yıl, belki gelecek yıl gerçekleşmesini kesinlikle beklerim,” diyen Woldbye, Heathrow’da yeni bir pist inşa edilmesi yönündeki çağrısını da yineledi.

Woldbye "Heathrow iki piste sahipken, İstanbul Havalimanı beş pistle faaliyet gösteriyor ve genişleme açısından daha fazla kapasiteye sahip. Heathrow ise halihazırda neredeyse tam kapasiteyle çalışıyor" şeklinde açıklama da bulundu.