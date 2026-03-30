Lufthansa, 10 yıl aradan sonra Münih-İstanbul seferlerine yeniden başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Franz Josef Strauss Havalimanı’ndan Şuftamsa Hava Yolları’na ait Airbus A320neo tipi, LH-1742 sefer sayılı uçak, 180 yolcusu ile sabah saatlerinde İGA İstanbul Havalimanı’na indi. Uçak tören ile karşılanırken ilk sefer için İGA yetkilileri yolcuları terminal binasında çiçeklerle karşıladı. Terminalde uçağın yolcularına yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Her gün karşılıklı uçuş imkanı

Havacılık dünyasında “connectivity” (bağlanabilirlik) açısından kritik öneme sahip olan bu rota, haftanın 7 günü karşılıklı olarak operasyon merkezleri arasında köprü kuracak. Yeni seferlerin, Türkiye ile Avrupa arasındaki hava trafiğini güçlendirmenin yanı sıra, Münih üzerinden gerçekleşecek aktarmalı uçuşlar için de yolculara geniş bir yelpaze sunması bekleniyor.

Lufthansa, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan günde iki kez gerçekleştirdiği Münih seferlerini durdurma kararı almıştı.