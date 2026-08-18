Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2026'nın uçuş rekoru kırıldı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığı Milas-Bodrum Havalimanı’nda hava trafiği 16 Ağustos’ta 319 uçuşla yılın zirvesine çıktı.

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) Bodrum Şubesi, ulaşılan uçuş sayısı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yoğun hava trafiğinin güvenli, düzenli ve etkin şekilde yönetilmesinde görev yapan hava trafik kontrolörlerine teşekkür etti.

TATCA Bodrum Şubesi açıklamasında, “Milas-Bodrum Havalimanı’nda güvenli, düzenli ve etkin hava trafiğinin sağlanmasında büyük emeği olan tüm Hava Trafik Kontrolörlerimizi kutluyor, teşekkür ediyoruz. Güvenli gökyüzü için, birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz” denildi.

Milas-Bodrum Havalimanı’nın terminal işletme hakkı TAV Havalimanları tarafından yürütülüyor.

Hava trafik hizmetlerinin yürütülmesinde DHMİ’nin sorumluluğunda bulunuyor. Havalimanı, 24 saat uçuş operasyonuna açık olarak hizmet sunuyor.

İki pist bulunan havalimanında 3 bin metre ve 2 bin 960 metre uzunluğunda iki beton pist bulunuyor. Havalimanı ayrıca hava trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla radar, ILS, VOR, DME ve SMART ATC gibi seyrüsefer, haberleşme ve hava trafik kontrol sistemlerine sahip.