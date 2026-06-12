Milli takım coşkusu gökyüzüne taşınacak: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kulesi kırmızı-beyaza bürünüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye, tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva tarihi yaklaştıkça tüm ülkede büyük bir gurur ve heyecan dalgası başladı.

İstanbul’un dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Meydan Otoritesi HEAŞ, bu büyük coşkuyu gökyüzüne taşıyacak.

HEAŞ, havalimanının simgelerinden biri olan hava trafik kontrol kulesini, A Milli Futbol Takımı’nın maç günlerinde kırmızı-beyaz renkleriyle aydınlatılacak. İstanbul semalarını süsleyecek bu özel ışıklandırma, havacılık camiasının milli takıma olan inancını simgeleyecek.

“Milli coşkuyu havalimanımızda yaşatıyoruz”

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması, hepimize tarif edilemez bir gurur yaşatıyor. HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik.

Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik.

İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla."