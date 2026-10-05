Mozart’ın “Costa” kemanı İstanbul Havalimanı’nda sanat severlerle buluştu

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı ve JETEX iş birliğiyle hayata geçen JETEX - İGA Terminali, müzik tarihinin en önemli miraslarından birine ev sahipliği yaptı.

İGA ART desteğiyle 3 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen özel gecede, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Viyana yıllarında bizzat kullandığı tarihi ‘Costa’ kemanı ilk kez Türkiye’deki sanatseverlerle buluştu.

Salzburg’taki Uluslararası Mozarteum Vakfı (Internationale Stiftung Mozarteum) koleksiyonunda yer alan ve nadiren seyahat eden paha biçilemez enstrüman; JETEX-İGA Terminali ev sahipliğinde düzenlenen “Mozart'ın Kemanı İstanbul’da” başlıklı konserde dinleyicileri ile buluştu.

“Sanatı ve estetiği yolculuğun kalbine yerleştiriyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı olarak, kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlamanın ötesinde bir vizyonla hareket ettiklerini belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, konsere ilişkin şunları kaydetti:

“Seyahatin; sadece bir noktadan diğerine ulaşmanın ötesinde, farklı kültürlerin, fikirlerin ve insanların bir araya geldiği eşsiz bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyayı İstanbul’da buluştururken sanatı ve estetiği bu yolculuğun tam kalbine yerleştiriyoruz. Bu anlayışla, müzik tarihinin en özel miraslarından Mozart’ın ‘Costa’ kemanına ilk kez Türkiye’de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nadiren seyahat eden bu paha biçilemez kültür mirasının tınılarını İstanbul’la buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk.”

“Bu değerli enstrümanın Türkiye’ye ilk ziyareti için eşsiz bir buluşma”

Uluslararası Mozarteum Vakfı CEO’su Linus Klumpner da Mozart’ın ‘Costa’ kemanının Türkiye’ye getirilmesinin önemini şu sözlerle açıkladı:

“Böylesine zengin kültürel geleneğe sahip bir yerde, Mozart’ın eserlerine de önemli ölçüde ilham vermiş orijinal enstrümanını sunma fırsatı bulmak büyük bir mutluluk. İstanbul’daki JETEX–İGA Terminali, dünyanın dört bir yanından farklı geçmişlere sahip insanların Mozart’ın müziği aracılığıyla bir araya gelebildiği özel bir buluşma noktası oldu. Bunun, Mozart’ın da en büyük arzularından biri olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede, bu değerli enstrümanın Türkiye’ye ilk ziyaretine ev sahipliği yapan bu eşsiz buluşmanın her bir unsurunu son derece değerli buluyorum.”

Müzik tarihinin büyülü sesi İstanbul’da yükseldi

JETEX-İGA Yolcu Terminali’ndeki mini konserde, Mozart’ın Viyana dönemine damga vuran eserleri ve ikili keman sonatları piyano eşliğinde icra edildi.

Etkinlikte; Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projelerle tanınan genç keman sanatçısı Yiannis Iatrou ve usta piyanist Evgenia Votanopoulou, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

İtalya’nın Treviso kentinde 1764 yılında ünlü usta Pietro Antonio Dalla Costa tarafından imal edilen ve Mozart’ın 1782’den 1791’deki vefatına kadar sahibi olduğu Costa kemanı, 18. yüzyıldan günümüze uzanan eşsiz geçmişiyle sanat dünyasının en değerli hazineleri arasında gösteriliyor.