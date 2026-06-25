Murat Şeker: AJet, THY ekosisteminin önemli bir başarı hikayesi oldu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, AJet Genel Müdürlük binası ile Sabiha Gökçen Havalimanı yerleşkesini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Şeker, henüz ikinci yılını tamamlayan genç bir havayolu olmasına rağmen AJet'in kısa sürede ortaya koyduğu büyüme performansını, operasyonel başarısını ve gelecek hedeflerini birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Şeker, AJet'in son iki yılda dikkat çekici bir büyüme kaydettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hat açan, bugün 35 ülkede 100 noktaya ulaşan ve filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam eden AJet, Türk Hava Yolları ekosisteminin önemli bir başarı hikayesi haline geldi. Bir hava yolu şirketinin sadece finansal olarak iyi olması başarı için tek başına kriter değildir. Bir hava yolunu başarılı kılan uçuş emniyetini öncelemesi, çalışanlarını ve misafirlerini memnun etmesidir. Hamdolsun ki bu üç kulvarda da başarılı olan bir AJet'imiz var."

AJet'in kazandığı uluslararası ödüllere de değinen Şeker, şunları kaydetti:

"APEX'ten 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Hava Yolu' kategorisinde iki yıl üst üste ödül alan AJet’imiz, son olarak çalışan memnuniyetinin ölçüldüğü 'Happy Place to Work' programı çerçevesinde 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri' listesine girmeyi başardı. Bu başarının arkasında ise her gün gökyüzünde ve yerde büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın emeği, inancı ve aidiyeti var. THY ve AJet olarak misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak, ülkemizin turizmine ve hizmet ihracatına katkı sağlamak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Şeker, ziyaretinde, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile birlikte ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar ile de görüştü.