NATO’dan ASELSAN’a görev: Dostu düşmanı ASELSAN’la ayıracak

Hüseyin ASLIYÜCE

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel alanda artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığa destek amacıyla ASELSAN’dan, taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için “Dost-Düşman Tanımlama (IFF)” Sistemleri’ni üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında tedarik etme kararı aldı.

NATO’nun taşınabilir hava savunma sistemleri, dost ve düşmanı ASELSAN sistemleriyle tanıyacak.

Sistem nasıl çalışıyor?

ASELSAN tarafından geliştirilen ve özellikle MANPADS (Man-Portable Air-Defense Systems – Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri) gibi kısa menzilli hava savunma unsurları için tasarlanmış Dost-Düşman Tanımlama (IFF – Identification Friend or Foe) sistemi, IdentIFF Mode5 I-MP (Man Portable Mode 5 Interrogator) modeli.

Bu sistem, taşınabilir yapısıyla piyade/komando tipi hava savunma ekiplerinin (örneğin Sungur, Stinger gibi MANPADS operatörlerinin) hava hedeflerini sorgulayarak dost unsurları güvenli şekilde ayırt etmesini sağlar. Dost ateşi riskini minimuma indirir ve kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarını karşılamakta.

ASELSAN’ın resmi verilerine göre, ana özellikler açısından NATO Standart Uyumluluğu öne çıkıyor. Sistem, NATO STANAG 4193 Edition 3 (Sürüm 3) sertifikalı ve uyumlu.

Mode 5 Desteği: Plug-In Kripto Birimi (tak-çalıştır kripto modülü) sayesinde Mode 5 NATO uyumlu çalışma yeteneği. Mode 5, önceki modlara göre daha uzun menzilde sorgulama, dinleme ve karıştırmaya karşı çok daha yüksek direnç, gelişmiş şifreleme ve güvenlik sağlar.