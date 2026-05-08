Nesma Airline, İstanbul - Kahire uçuşlarına başlıyor

Nesma Airlines, artan talebe cevap vermek ve ikili iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kahire ile İstanbul arasında haftada 3 seferle direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Nesma Airlines Ticari Direktörü (CCO) Mohamed El Sherif, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu stratejik adım; Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerle eş zamanlı olarak Mısır ve Türkiye arasındaki seyahat talebinin hız kazanmasının bir sonucu. Bu hat, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin özellikle turizm, ticaret ve yatırım alanlarındaki güçlenmesiyle örtüşmekte; ekonomik alışverişi derinleştirirken hem iş dünyasına hem de tatil amaçlı yolculara kesintisiz seyahat imkanı sunuyor” dedi.

Mohamed El Sherif açıklamasına şöyle devam etti:

“Kahire-İstanbul hattının başlatılması, Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendirme yolculuğumuzda yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Mısır ve Türkiye pazarlarındaki sürekli büyüyen talebe yanıt verebilmek için Türkiye’deki diğer havalimanlarına da sefer düzenlemeyi değerlendiriyoruz. Yolcularımıza daha geniş ve esnek seyahat seçenekleri sunma taahhüdümüzden asla taviz vermeyeceğiz.”

Nesma Airlines tarafından yapılan açıklamada yeni hattın ‘full service’ hizmet anlayışıyla işletileceğini ve yolcularına uçuş boyunca en yüksek konfor ile kalite standartlarını sunacağı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu hattın hayata geçirilmesi, şirketin filoya yönelik önemli bir atılımla eş zamanlandırılmış büyüme planlarına olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Son aylarda beşten fazla yeni uçak filoya katılan Nesma Airlines, yüksek verimli Airbus A320 ve A321 modelleriyle filo çeşitliliğini artırmaktadır. Şirket, 2026 yıl sonuna kadar toplam 13 uçaklık bir filo hedefiyle iddialı büyüme planını sürdürmekte; yolcu taleplerine karşılık verebilmek ve artan pazar talebini karşılayacak koltuk kapasitesini sağlamak amacıyla gereken operasyonel esnekliği güvence altına almaktadır. Yeni hatta ait uçuşların 22 Mayıs’ta başlaması planlanmaktadır. Yolcular biletlerini Nesma Airlines’ın resmi web sitesi üzerinden veya yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla satın alabilirler.”