Nijerya’da özel jet inşaat halindeki yola indi

Hüseyin ASLIYÜCE

Nijerya’da Bombardier Challenger 601 iş jeti, henüz yapım aşamasında olan bir yola indi.

Edinilen bilgiye göre olay dün Nijerya'nın Asaba kentinde yaşandı. Asaba Uluslararası Havalimanı'na iniş denemesi başarısız olan Bombardier Challenger 601 iş jeti, henüz yapım aşamasında olan bir yola indi.

Karşılarında uçağı gören inşaat işçileri şaşkınlıkla uçağı incelediler.

Pilotlar uçağı yolun bitmiş olan bölümünde durdurmayı başardı. Yaptıkları hatayı anlayan pilotlar uçağı döndürerek indikleri yoldan tekrar havalandı.

Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı açıklamada uçak yerel saatle yaklaşık 07:43'te başarısız bir iniş denemesi yaptı.

Devamında Asaba yakınlarındaki Ogwashi-Uku bölgesindeki bir yola indi. Lagos'a varışının ardından, uçak soruşturmanın sonuçlanmasına kadar park yerine çekildi ve uçuş ekibi incelemeye alındı.