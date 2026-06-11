Nijerya’da özel jet inşaat halindeki yola indi
Nijerya’nın Asaba kentinde Bombardier Challenger 601 tipi iş jeti, Asaba Havalimanı’na iniş denemesi sırasında henüz yapımı süren bir yola indi. Olayda yaralanma olmazken, pilotların uçağı kısa süre sonra yeniden havalandırdığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi
Hüseyin ASLIYÜCE
Nijerya’da Bombardier Challenger 601 iş jeti, henüz yapım aşamasında olan bir yola indi.
Edinilen bilgiye göre olay dün Nijerya'nın Asaba kentinde yaşandı. Asaba Uluslararası Havalimanı'na iniş denemesi başarısız olan Bombardier Challenger 601 iş jeti, henüz yapım aşamasında olan bir yola indi.
Karşılarında uçağı gören inşaat işçileri şaşkınlıkla uçağı incelediler.
Pilotlar uçağı yolun bitmiş olan bölümünde durdurmayı başardı. Yaptıkları hatayı anlayan pilotlar uçağı döndürerek indikleri yoldan tekrar havalandı.
Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı açıklamada uçak yerel saatle yaklaşık 07:43'te başarısız bir iniş denemesi yaptı.
Devamında Asaba yakınlarındaki Ogwashi-Uku bölgesindeki bir yola indi. Lagos'a varışının ardından, uçak soruşturmanın sonuçlanmasına kadar park yerine çekildi ve uçuş ekibi incelemeye alındı.