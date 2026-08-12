Nuri Demirağ ve Selahattin Raşit Alan’ın NuD-36 uçağın replikası gökyüzü ile buluştu

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ ve uçağın tasarımcısı olan Şehit Uçak Mühendisi Selahattin Raşit Alan’ın anısını yaşatmak üzere M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi ile Sivrihisar Havacılık Kulübünün ortak çalışması olarak yürütülen “Kültür Havacılığı Projeleri” kapsamında, replika MACH TEKNİK tarafından inşa edildi.

İlk uçuşla ilgili olarak Pilot Ali İsmet Öztürk şu paylaşımda bulundu:

“Müteşebbis İş İnsanı NURİ DEMİRAĞ Bey’in önderliğinde ve Cumhuriyetimizin ilk 'Uçak Mühendislerinden olan SELAHATTİN REŞİ' ALAN Bey ve kıymetli teknik ekibi tarafından 1936 yılında 'Seri Olarak' inşa edilen ve uçurulan, NuD 36 tipi Türk Uçağının replikası, 90 yıl sonra yine Türkiye’miz göklerindeki yerini aldı.

İnanıyoruz ki. bugün Türk Havacılığının 'BÜYÜKLERİ' hak ettikleri gibi 'Sözde değil Özde' yad edilmişlerdir. Onlar, TÜRK gençliğine feyz veren ileri görüşlü Vatanseverlerdi. Onları sürekli hatırlamalı ve günümüz dünyasına 90 yıl önce açtıkları 'Havacılık Yolunu' asla unutmamalıyız…

NuD36 'uçan replikası' Vatanımıza, Milletimize ve bütün Havacılarımıza armağan olsun.”

Türk Havacılığı’nın kültür projeleri

Müze, daha önce tamamladığı Vecihi XIV replikasının ardından bu yeni proje ile Nuri Demirağ mirasını gökyüzüne taşımayı hedefliyor.

NuD-36, 1930’lu yıllarda Nuri Demirağ’ın İstanbul’daki uçak fabrikasında tasarlanıp üretilen yerli eğitim ve sportif uçaktır. Selahattin Reşit Alan’ın başmühendisliğinde geliştirilen çift kişilik (öğrenci-eğitmen) uçak, 1936’da ilk uçuşunu Yeşilköy’de gerçekleştirmişti.

12 adet üretildi

Toplam 12 adet üretilen uçağın Türk Hava Kurumu’nun temel eğitim uçağı olması planlanıyordu. Ancak bu konuda yaşanan anlaşmazlık sonrasında Türk Hava Kurumu ve Nuri Demirağ Uçak Fabrikası mahkemelik oldu.

Uçaklar teslim edilemeyince, uzun yıllar Nuri Demirağ’ın Gök Okulu’nda eğitim amaçlı kullanıldı.