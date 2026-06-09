Orta Doğu krizinde Almanya: Jet yakıtı arzı güvende, maliyetler zirvede

Orta Doğu’da tırmanan misilleme saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin aksaması, küresel havacılık sektörünü tarihin en zorlu enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Avrupa genelinde jet yakıtı tedarik hatlarına yönelik endişeler en üst seviyeye çıkarken, kıtanın en büyük ekonomisi Almanya'da piyasaları rahatlatan bir tablo öne çıkıyor. Uluslararası piyasalardaki tüm olumsuz emtia hareketlerine ve lojistik aksamalara rağmen, ülke genelinde havacılık yakıtı veya diğer akaryakıt kalemlerinde herhangi bir fiziksel arz eksikliği yaşanmıyor.

Rafinerilerin adaptasyonu ve stratejik hamleler krizi önledi

Kriz senaryolarının havalimanlarına yansımaması, iç piyasadaki üretim esnekliği ile açıklanıyor. Ülkedeki enerji rafinerileri, sivil havacılıktan gelen dinamik talebi karşılayacak şekilde üretim kapasitelerini hızla revize ederek arz güvenliğini sağladı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın yol açabileceği uzun vadeli riskleri bertaraf etmek amacıyla alternatif dış tedarik kanalları da zamanında devreye sokuldu. Bu kapsamda yürütülen tedarik operasyonları neticesinde, Akdeniz havzasındaki rafinerilerle iş birliğine gidilerek Almanya’ya yönelik ek jet yakıtı kargo sevkiyatları koordine edildi ve yoğun uçuş dönemleri öncesinde güçlü bir güvenlik tamponu oluşturuldu.

Fiziki yokluk yok ancak havayolları maliyet sınavında

Makroekonomik cephede havalimanlarındaki yakıt tankları boş kalmasa da küresel krizin yarattığı asıl baskı fiyat istikrarı üzerinde hissediliyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana uluslararası piyasalarda jet yakıtının varil fiyatının iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin operasyonel bütçelerini derinden sarstı. Sektör temsilcileri ve havayolu şirketleri, fiziki bir yakıt kıtlığı nedeniyle değil, aşırı yükselen maliyetleri optimize etmek ve kar marjlarını korumak adına uçuş programlarında kapasite daraltma yoluna gidiyor. Dolayısıyla, ülke genelinde operasyonel sürdürülebilirliğin korunmasına rağmen, havacılık sektörü yükselen bilet fiyatları ve kapasite optimizasyonları üzerinden yönetilmesi gereken yoğun bir maliyet sınavı veriyor.