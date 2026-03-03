Ortadoğu’ya uçuşu olan Pegasus yolcuları mağdur olmayacak
Pegasus Hava Yolları, Orta Doğu’daki hava sahalarına kapanması, uçuş kısıtlamaları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı seferlere ilişkin yolculara ilave haklar tanındığını bildirdi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Pegasus Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş, 28 Şubat-12 Mart (dahil) tarihleri arasındaki İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ile Bahreyn seferleri için bileti bulunan yolcular uygulamadan yararlanabilecek.
Açıklamada, söz konusu seferlere ilişkin biletler için yolculara şu hakların sunulduğu bildirildi:
Biletlerin iptal edilerek kesintisiz iade alınabilmesi,
Biletlerin ücretsiz olarak açık bilete çevrilebilmesi,
Aynı parkurda ücretsiz tarih değişikliği yapılabilmesi.
Bu kapsamda işlemlerin, 31 Mart’a kadar şirketin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Ayrıca şirket yolcularına acenteler aracılığıyla satın alınan biletler içinde ilgili acenteyle iletişime geçilmesi gerektiği belirtti.