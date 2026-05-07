Özgür Özel'den SAHA 2026 fuarına ziyaret: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa minnetarız

Hüseyin ASLIYÜCE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve kurumların katkılarıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026’yı SAHA 2026 Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile birlikte gezdi.

Özgür Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Balcıoğlu, İBB Başkan Vekilli Nuri Aslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu eşlik etti.

Ziyaretinde Baykar'ın standını gezen Özel, burada Bayraktar Kızılelma ile, fuarda bu yıl ilk kez sergilenen Mızrak, Sivrisinek, K2 Kamikaze dronları inceledi.

Ardından ASELSAN'ın standını da ziyaret eden Özel'e, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi vererek, kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı.

TUSAŞ'ın fuarda sergilediği ürünleri hakkında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan bilgi alan Özel, GÖKBEY genel maksat helikopterini yakından inceledi.

Özel, Demiroğlu'nun helikopterin özellikleri hakkında bilgi verdiği sırada, "Genel müdürüm, benimki motoru da yerli olandan olsun. Helikopter alacağız anlaştık, ilk siparişi veriyoruz" dedi.

Özgür Özel, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'ten, TEİ'nin ürettiği motorlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Canik Akademi'nin atış test alanında hedefe karşı 10 atış gerçekleştiren Özel, 100 üzerinden hesaplanan puanlamaya göre 53 puan aldı.

Özel, fuarda kıymetli iki saat geçirdiklerini ifade ederek, "Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Mümkün olduğu kadar çok standı ziyaret ettik ve bir yandan KAAN'ı gördük bir yandan AKINCI'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik ALTAY tankını ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik projeleriyle ilgili hem projelerini gördük hem beklentilerini dinledik. Bu anlamda son derece önemli" dedi.

Son bir kaç yılın Türkiye ve dünyaya birçok şey öğrettiğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar, en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. Biz çok uzun süredir, örneğin içeride iki yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık.

Bu, Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sisteminiz varsa, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyuyorsunuz. Yoksa NATO'nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma vizelerinin olmasını beklersiniz.

O yüzden burada kim ne emek veriyorsa ama sermaye olarak ama sabahlara kadar çalışarak gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız. Eksikliklerimizi biliyoruz, avantajlarımızı biliyoruz, güçlü kasklarımızı biliyoruz."

SAHA’da heyecanlı girişimcilerle ve gençlerle tanıştıklarını kaydeden Özel, beyin göçüyle yurt dışına gitmiş birçok öğrencinin artan yeni kapasiteyle Türkiye'ye geri döndüğüne ilişkin ümit verici şeyler duyduklarını belirtti.

Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir yandan KAAN'ın yerli milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu destekliyoruz sonuna kadar. Bu konuda zaman zaman spekülasyonlar oluyor. Dışişleri Bakanı bir motorun olmadığını söylemişti ve büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı.

Tabi dışarıdan gelecek her bir KAAN için iki motora şimdi ihtiyaç var ama zaten dünyada kimse bir tane muharip uçak yapıp da anında hepsini kendisi yapıp uçurma imkanı yok. Önemli olan KAAN'ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır.

Ama bir yandan da KAAN'ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedef sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar bu konuda kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir falan ama bir an önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz."

"Şu an motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin"

İki gencin KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiklerini ve onunla da gurur duyduklarını aktaran Özel şöyle konuştu:

"Bir yandan da herhalde 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız. Ama şu an motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin. Çok önemli bir başarı da elde ediliyor, özellikle radar sistemlerine karşı mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması. Zaten Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedef 'istikbal göklerdedir.'

Bunun önemini baştan beri biliyoruz. 1973 rahmetli Bülent Ecevit'in ve o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin TUSAŞ'ı kurması, o günden bugüne kim bir çivi çaktı, kim bir tuğla koyduysa da Allah razı olsun diyoruz."