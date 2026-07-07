Pakistan kargo uçağı radardan kayboldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre K2 Airways şirketine ait 27 yaşındaki AP-BOI kuyruk tescilli Boeing 737-400 tipi kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika (Sharjah) kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine gitmekte iken Pakistan’ın Belucistan kıyıları açıklarında radardan kaybolduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre K2 Airways’in KTA1732 sefer sayılı kargo uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-400 (BDSF) yolcu uçağından kargo uçağını dönüştürülen uçak, Şarika’dan havalandıktan sonra Karaçi’ye seyri sırasında Pakistan’ın güney kıyıları açıklarında hava trafik kontrolüyle irtibatını kaybetti.Uçağın mürettebatı, kaybolmadan kısa süre önce hava trafik kontrolüne seyrüsefer (navigasyon) sorunu yaşadığını bildirdi ve yönlendirme talebinde bulundu.

İlk verilere göre uçağın daha sonra aniden sağa dönüş yaptığı ve dakikada yaklaşık 15 bin feet gibi yüksek bir alçalma oranıyla irtifa kaybettiği öne sürüldü. Hava trafik kontrolörlerinin mürettebatla yeniden temas kurma girişimlerinden ise sonuç alınamadığı belirtildi.