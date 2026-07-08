Pakistan’da kaybolan kargo uçağının enkazına ulaşıldı
Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA), dün Şarika-Karaçi seferini gerçekleştirdiği sırada Karaçi kentinin yaklaşık 300 kilometre açıklarında kaybolan Pakistan merkezli K2 Havayolları'na ait kargo uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.
K2 Airways’e ait Boeing 737-400F tipi kargo uçağı dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine yük taşıyordu. Uçak Umman denizi üzerindeyken radardan kaybolmuştu. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (PAA), uçağın enkazına, Arap Denizi’nde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığını bildirdi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine yük taşıyan Boeing 737-400F tipi kargo uçağı, uçuş sırasında hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybettikten kısa süre sonra radardan kaybolmuştu.
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (PAA), Pakistan Donanması ve Pakistan Deniz Güvenlik Ajansının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, uçağa ait ilk enkaz parçalarının Belucistan eyaletindeki Ormara kıyılarının yaklaşık 100 kilometre güneyinde tespit edildiği duyurdu.
Yetkililer, enkazın bulunmasının ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin genişletildiğini, uçakta bulunan mürettebata ulaşılması için deniz ve hava unsurlarının çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Mürettebatın akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.