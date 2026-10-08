Park halindeki yolcu uçağı füze ile vuruldu

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HÜSEYİN ASLIYÜCE

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanları ile askeri tesisleri balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu.

Saldırılarda Riyad Havalimanı'nda park halinde bulunan Suudi Arabistan devletine ait Airbus A310 tipi yolcu uçağı isabet aldı. Gövde kısmı alevlere teslim olarak tamamen yanan uçak kullanılamaz geldi.

Havalimanları ile askeri tesisleri füze ve bombalarla vurulurken saldırıların ardından çok sayıda uluslararası uçuşta iptal edildi.

Lüftansa Group uçuşların 16 Ekim’e kadar Air İndia 10 Ekim’e kadar Philippine Airlines ise 11 Ekim’e kadar iptal ettiğini duyurdu.