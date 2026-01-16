Pegasus, 2025 yılında 43,26 milyon yolcuya hizmet verdi
Pegasus Hava Yolları, Aralık 2025’te yolcu sayısını %17 artırarak 3,62 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle 2025 yılında 43,26 milyon yolcuya hizmet vermiş oldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Pegasus Hava Yolları Taşımacılık AŞ, Aralık 2025 trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın son ayında 3,62 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre %17 büyüme kaydetti.
Şirket 2025 yılında 43,26 milyon yolcuya hizmet vermiş oldu.
Aralık ayında Pegasus’un doluluk oranı %86,9 seviyesine yükselirken, kapasite artışı ve iç hat performansı dikkat çekti.
Aralık 2025 – Aylık Performans
Pegasus’un Aralık 2025 verilerine göre:
Toplam yolcu sayısı: 3,62 milyon (%17 artış)
Toplam koltuk sayısı: 4,17 milyon (%14 artış)
Doluluk oranı: %86,9 (yıllık +1,7 puan)
Toplam ASK: 6,48 milyar km (%17 artış)
Koltuk başına misafir: 183 (+%2)