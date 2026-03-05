Pegasus, 2025’te 13,75 milyar TL kâr elde etti

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus'un bir önceki yıl net kârı 13.28 milyar lira seviyesindeydi. Bu yıl ise satış gelirleri yüzde 38 arttı.

Şirketin gelir kalemlerinde güçlü bir büyüme kaydedildi.

* Satış geliri: 154.1 milyar lira

* 2024 satış geliri: 111.8 milyar lira

Bu veriye göre şirketin gelirleri yüzde 38 artış gösterdi.

Ancak maliyet tarafındaki artış dikkat çekti.

* Satışların maliyeti: 127.9 milyar lira

* Brüt kar: 26.2 milyar lira

Faaliyet kârında gerileme

Şirketin esas faaliyet kârı 11.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 20.8 milyar lira seviyesindeydi.

Bu durum şirketin operasyonel kârında yüzde 44’lük bir düşüş yaşandığını gösterdi. Buna karşın şirketin FAVÖK (EBITDA) rakamı 37.09 milyar TL olarak gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 17 artış kaydetti.

Net kâr 13.75 milyar TL

Pegasus’un net dönem kârı 13.75 milyar lira olarak açıklandı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük sınırlı bir artış anlamına geliyor.

Varlıklar ve özkaynaklar güçlü büyüdü

Şirketin bilançosunda önemli büyüme yaşandı.

Toplam dönen varlıklar: 90.23 milyar lira

Duran varlıklar: 319.93 milyar lira

Finansal borç tarafında ise artış dikkat çekti.

* Finansal borçlar: 233.18 milyar lira

* Net borç: 161.35 milyar lira

Şirketin özkaynakları ise 116.85 milyar lira seviyesine yükseldi.

PGSUS hissesi yaklaşık 181.80 lira seviyesinde işlem görürken şirketin piyasa değeri 90.9 milyar lira olarak hesaplandı.