  3. Pegasus, 2026 yazında üç yeni destinasyona sefer yapacak
Pegasus, 2026 yazında üç yeni destinasyona sefer yapacak

Pegasus Hava Yolları, 2026 yaz sezonunda Orta Doğu uçuş ağını genişletiyor. Şirket Trabzon’dan Cidde, Kuveyt ile Medine’ye sefer yapacacağını duyurdu.

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus, 2025 yaz sezonunda daha önce yapılmayan iki hattı yeniden başlatırken uçuş ağına bir yeni hat daha ekleyecek.

Planlamaya göre Pegasus, Trabzon–Cidde hattında 12 Haziran–18 Eylül 2026 tarihleri arasında haftada 3 frekans uçuş gerçekleştirecek.

Seferlerin Boeing 737-800 ve Airbus A320 tipi uçaklarla yapılması planlanıyor. Trabzon–Kuveyt hattı ise 8 Haziran–14 Eylül 2026 tarihleri arasında haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

Seferlerde Airbus A320 ve A321neo uçaklarının kullanılması planlanıyor.

Pegasus ayrıca Trabzon’dan Medine’ye 11 Haziran–18 Eylül 2026 tarihleri arasında haftada 2 frekans uçuş planlıyor.

Bu hat Airbus A320 tipi uçaklarla yapılacak.

