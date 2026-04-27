Pegasus, Avrupa hatlarında frekans artışı yapacak
Pegasus Hava Yolları, yaz sezonu planlaması kapsamında bazı Avrupa hatlarında frekans değişikliğine gidiyor. Şirket mayıs ve haziran aylarını kapsayan güncellemede, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Zagreb, Ljubljana ve Priştine hatlarında azaltılırken, Üsküp ve Saraybosna hatlarında ise artış planlandı.
Hüseyin ASLIYÜCE
İsrail ve ABD’nin İran’ı vurmaya başlamasıyla birlikte havacılık sektörü yoğun bir kriz içinde. Artan yakıt fiyatları, özellikle Avrupa’da azalan uçak yakıtı stokları endişe verici düzeyde. Azalan talep ile birlikte havayolları bazı hatları kapatmaya başladı.
Pegasus, Zagreb hattında haftalık uçuş sayısı 3’e düşürülürken, Ljubljana’da seferler geçici olarak haftada 2’ye indirilecek.
Priştine hattında ise haziran ayında frekans 14’ten 10’a çekilecek.
Üsküp- Saraybosna frekans artışı
Buna karşılık Üsküp hattında haftalık uçuş sayısı 15’e çıkarılırken, Saraybosna hattında da temmuz itibarıyla haftalık 15 frekans planlanıyor.
Şirket, talep ve operasyonel koşullara bağlı olarak programda ek güncellemeler yapabiliyor.