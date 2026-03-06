Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, BM Global Compact Türkiye Başkanı seçildi

HÜSEYİN ASLIYÜCE

İstanbul’da gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul toplantısında görevi son iki dönem başkanlık yapan Ahmet Dördüncü’den devralan Öztürk, yeni dönemde iş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracak çalışmalara öncülük edecek.

Öztürk: Cesur, güvenilir ve eyleme geçen bir iş dünyası liderliğine ihtiyaç var

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, göreve seçildikten sonra yaptığı konuşmada “Dünya artık cesur, güvenilir ve eyleme geçen bir iş dünyası liderliğine ihtiyaç duyuyor. İş dünyasının bugün alacağı kararlar; dünyamızın ortak refaha doğru ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyecek.” dedi.

UN Global Compact Türkiye’nin yeni dönemde çalışmalarını üç temel eksende yürüteceğini vurgulayan Öztürk “Şirketlerin sürdürülebilirlik alanında bilgi ve uygulama kapasitesini artıracağız, ortak hareketi hızlandıracağız ve sürdürülebilirliğin yarattığı iş değerini daha görünür kılacağız.” şeklinde konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir yaklaşım

Öztürk, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi konusunda aktif çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Havacılık sektörünün tarihsel olarak erkek egemen yapısına rağmen Türkiye’nin ilk kadın havayolu CEO’su olarak görev yapan Öztürk, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesini destekleyen birçok girişimde rol alıyor. UN Global Compact Türkiye’deki görevinin yanı sıra Women in Sales Network (WiSN) platformunda eş başkanlık yapan ve Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu’nda yer alan Öztürk, özellikle genç kadınların kariyer yolculuklarını desteklemeye odaklanıyor. Mentorluk programları, üniversite buluşmaları ve Pegasus’un TEV iş birliğiyle yürüttüğü ‘Her Adım Geleceğe Burs Fonu’ gibi projeler aracılığıyla yüzlerce genç kadının eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimine katkı sağlıyor.

UN Global Compact

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin özel bir girişimi olarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilmiş On İlke ile uyumlu hareket etmeleri için şirketlere bir çağrıda bulunmaktadır.

UN Global Compact’in 64 ülke ağından biri

UN Global Compact Türkiye, bu vizyon doğrultusunda Türkiye’deki iş dünyası ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilir kalkınmayı ve sorumlu iş uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu program, kaynak ve araçlar; iş dünyasının sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlamaktadır. 400’den fazla şirket üyesiyle UN Global Compact Türkiye, kendi bölgesinin en büyük Avrupa’nın ise 8. büyük ülke ağıdır.