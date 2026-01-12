Pegasus, Çukurova‘dan Erbil’e uçacak
Pegasus Hava Yolları, Mersin Çukurova Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine 11 Mart itibarıyla uçuşlara başlayacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Pegasus Hava Yolları, yeni dış hat uçuşunu Çukurova Havalimanı’ndan Erbil’e başlatıyor. 11 Mart’ta başlayacak seferlerde, açılışa özel biletler 9 euro artı vergilerden satışa sunulacak.
Açılışa özel indirimli biletler, 12–13 Ocak 2026 tarihlerinde satın alınabilecek; 11 Mart–25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Biletler, şirketin internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.