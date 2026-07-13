Pegasus dünyanın en dakik ilk 5 hava yolu arasında

Hüseyin ASLIYÜCE

Havacılık veri ve analiz şirketi OAG’nin Haziran 2026 dönemine ilişkin On-Time Performance (OTP) raporuna göre Pegasus Hava Yolları, 20 binden fazla uçuş gerçekleştiren “Büyük Hava Yolları” kategorisinde yüzde 83,10 zamanında varış oranıyla dünya beşincisi oldu.

OAG tarafından her ay yayımlanan On-Time Performance raporu, dünya genelinde milyonlarca uçuş verisini analiz ediyor. OAG metodolojisine göre bir uçuşun zamanında kabul edilmesi için planlanan varış saatinden en fazla 15 dakika içinde varışını tamamlaması gerekiyor. İptal edilen uçuşlar da performans değerlendirmesine olumsuz yansıyor.

Haziran ayında 20 binden fazla uçuş gerçekleştiren küresel hava yolu şirketlerinin değerlendirildiği sıralamada Pegasus; Qantas, Avianca, IndiGo ve SAS’ın ardından beşinci sırada yer aldı. Şirket, aynı dönemde 20 binin üzerinde uçuş gerçekleştirirken iptal oranını da yüzde 0,26 seviyesinde tuttu.

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk

Konu ile ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, ”Dakiklik bizim için yalnızca operasyonel bir performans göstergesi değil, misafirlerimize verdiğimiz sözün önemli bir parçası. Bu sonuç; teknolojiye yaptığımız yatırımların, operasyonlarımızı sürekli geliştirme anlayışımızın ve ekiplerimizin güçlü koordinasyonunun bir yansıması. Misafirlerimize her yolculukta güvenilir, zamanında ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.