Pegasus, haziranda yolcu sayısını yüzde 3 artırdı

Haziran ayında Pegasus ile seyahat eden yolcu sayısı yüzde 3 yükselerek 3,74 milyon kişiye ulaştı.

Doluluk oranında sınırlı gerileme

Şirketin haziran ayındaki yolcu doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan düşüş kaydederek yüzde 85,7 olarak gerçekleşti.

Altı aylık yolcu sayısı 20 milyonun üzerine çıktı

Pegasus'un paylaştığı verilere göre, yılın ilk altı ayını kapsayan ocak-haziran döneminde toplam yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 20,37 milyon kişiye yükseldi.

Aynı dönemde yolcu doluluk oranı ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 84,5 seviyesinde hesaplandı.