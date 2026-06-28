Pegasus, hizmet ihracatında Türkiye’nin en başarılı ikinci şirketi oldu
Pegasus Hava Yolları, TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde hizmet ihracatında en başarılı ikinci şirket olarak ödül aldı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Pegasus'un ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.
Uluslararası uçuş ağıyla Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkı sağlayan Pegasus, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer yaratmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.