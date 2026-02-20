Pegasus ile Air Canada ortak uçuş anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Pegasus ile Air Canada, Türkiye'nin en çok talep gören destinasyonlarına daha kolay erişim sağlayacak.

Yapılan ‘interline’ anlaşması ile Air Canada yolcuları, Pegasus tarafından işletilen 9 güzergahta rezervasyonu yaparak Avrupa'nın önemli şehirleri üzerinden İstanbul ve İzmir'e bağlantı yapabilecekler.

Anlaşma kapsamında Pegasus, Air Canada yolcularına Avrupa’daki önemli aktarma merkezleri üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı bağlantısı sunacak.

Air Canada yolcuları, Amsterdam, Frankfurt, Kopenhag, Münih, Cenevre, Viyana, Zürih ve Atina çıkışlı uçuşlarla İstanbul’a; Frankfurt aktarmalı olarak ise İzmir’e tek biletle seyahat edebilecek.

Pegasus Ticari Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kanada ve Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için Air Canada ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortak uçuş anlaşması, yolculara Avrupa'nın önemli geçiş noktaları üzerinden İstanbul ve İzmir'e kolay erişim sağlayarak seyahat esnekliğini ve kolaylığını artıracaktır. Uluslararası ağımızı genişletmeye devam ederken bu ortaklığı daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Air Canada Gelir Yönetimi Ortaklıklar ve Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Mary-Jane Lorette ise “Pegasus Havayolları ile ortaklığımız, Türkiye'ye erişimimizi genişleterek, müşterilere dünyanın en dinamik bölgelerinden birini keşfetmenin daha fazla yolunu sunarken, önde gelen küresel bir havayolu olarak rolümüzü de güçlendiriyor" dedi

Yeni düzenleme sayesinde yolcular, tek bir rezervasyon üzerinden seyahat edebilecek ve bagajlarını varış noktasına kadar teslim edebilecek. Pegasus’un bu iş birliğiyle, özellikle transatlantik hatlarda İstanbul ve İzmir’i daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.

Yapılan anlaşma ile ilerleyen dönemde kapsamlı bir “codeshare” modeline dönüştürme yönünde görüşmelere devam edeceği ve bu model kapsamında sadakat programı iş birliği ile ağ entegrasyonunun da gündeme gelebileceği bildirildi.

Pegasus’un söz konusu hamlesi, şirketin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konumlanma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.