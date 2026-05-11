Pegasus ilk çeyrekte 9,8 milyon yolcu taşıdı

Pegasus Havayolları 2026 yılı Ocak-Nisan dönemine (1’nci çeyrek) ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan bildirimde, söz konusu dönemde havayolu şirketi 9,8 milyon yolcuya hizmet verirken, bu dönemde dış hat yolcu sayısı 6 milyon oldu. 56 ülkede 160 destinasyona uçuş yapan Pegasus Havayolları’nın filodaki uçak sayısı ise 129 oldu. Havayolu şirketinin 2026 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin yolcu sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı birinci çeyrekte yükselen jeopolitik tansiyon dinamiklerinde bir kez daha dalgalanmalara neden oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı birinci çeyrekte sınırlı bir artışla yüzde 2 yükseldi. Buna karşın Türkiye’nin toplam hava yolcu trafiği dayanıklılığını korudu ve dış hat yolcu sayısı yüzde 6, toplam yolcu sayısı ise yüzde 8 arttı.

Dış hat yolcu sayısında etkisini gösterdi

Pegasus Havayolları’nın iç hat misafir trafiği 2025 yılı birinci çeyreğe göre yüzde 15 artarken, dış hat misafir büyümesi jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilemesiyle yüzde 5 olarak gerçekleşti. Toplam misafir büyümesi birinci çeyrekte yüzde 9 ile sektör performansının üzerine çıktı. Toplam AKK 2026 yılı birinci çeyrekte yüzde 9 artarken, dış hat AKK yüzde 7 yükseldi. Toplam doluluk oranı yüzde 86,3 ile 2025 yılı aynı döneme göre 0,2 puanlık artış gösterdi. Dış hat doluluk oranı ise yüzde 84 seviyesinde gerçekleşerek 0,2 puanlık bir gerileme kaydetti.

Gelirlere de yansıdı

Finansal performansa göre, gelirler 2026 yılı birinci çeyrekte yüzde 3 arttı. Zorlu Pazar koşulları ve kısalan rezervasyon pencerelerinin fiyatlama gücünü olumsuz etkilenmesi ortalama bilet fiyatları üzerinde baskı yaptı. Yan gelirler ise yüzde 10 arttı. Toplam birim gelir birinci çeyrekte yüzde 15 gerileme gösterdi. Yüksek jeopolitik tansiyon yakıt fiyatlarında artışa neden oldu. Ancak spot fiyatların finansallara gecikmeli yansıması nedeniyle yakıt maliyetleri kontrol altında kaldı. Bakım giderleri, bakım faaliyetleri zamanlamasındaki geçici bir farklılık nedeniyle artış gösterdi. 2026 yılı birinci çeyrekte toplam birim gider ve yakıt-hariç birim gider yüzde 2 ve yüzde 3 artış kaydetti.

2026 yılı sonunda filoda uçak sayısı 132’ye yükselecek

Pegasus Havayolları, global düşük maliyetli havayolu şirketleri arasında filodaki uçakların 5,3 yıl ortalama yaş ile Türkiye’deki en genç ve global düşük maliyetli şirketler arasında genç filoya sahip oldu. Filo genişletme çalışmaları kapsamında 42 Airbus A320 neo uçakların hepsini teslim alındığı, 108 A321 siparişten ise 67’sinin teslim alındığı ve geri kalanının teslim sürecinin devam ettiğini bildirildi. 2026 yılı sonu itibariyle filodaki uçak sayısının 132’ye yükselmesi ön görülüyor. Bu sene içerisinde havayolu şirketi 7 adet Airbus A321neo uçağının filoya dahil olduğunu ve 2 adet Airbus A320 neo tipi uçağın da filodan çıkacağını açıkladı. Ortalama koltuk sayısı 2029 yılında 228’e yükseleceği belirtildi.