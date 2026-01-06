Pegasus, Milas Bodrum ve Dalaman’dan Kişinev’e uçacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Kişinev hattında seferlerin biletleri 29 Euro’dan satışa sunulurken yolcular 30 Mayıs – 4 Ekim tarihlerinde uçuş yapabilecek.

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli tarifeli düşük maliyetli operasyonların yanı sıra özellikle Antalya, Milas Bodrum ve Dalaman kalkışlı charter yani tarifesiz uçuşlar yapıyor.

Hangi seferler yapılacak

Almanya: Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Münih, Stuttgart, Dortmund (yeni/sezona bağlı hatlar sık ekleniyor)

İngiltere: Londra Stansted (ve bazen Manchester)

Diğer Avrupa ülkeleri: Amsterdam, Brüksel, Paris, Prag, Budapeşte, Varşova

Orta Doğu / Diğer: Kuzey Kıbrıs (Ercan), Dubai (bağlantılı veya direkt)

Bu uçuşların büyük kısmı turizm odaklı olduğu için tur operatörleri (TUI, Thomas Cook benzeri) tarafından charter olarak satılıyor.