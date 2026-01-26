Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ljubljana seferlerine başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Slovenya’nın başkenti Ljubljana Joze Pucnik Havaalanı uçuşları, bugün düzenlenen resmi törenle başladı.

Pegasus Hava Yolları’nın, Ljubljana hattının açılışı için düzenlenen törene Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Fahri Konsolos Mustafa Başar Arıoğlu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, Satış Direktörü Emre Pekesen, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ve ilgililer katıldı.

Türkiye’nin yolcu trafiği bakımından en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa kıtası genelindeki güçlü varlığını yeni bir destinasyon eklemiş oldu.

Pegasus Havayolları’nın bu yeni hat ile hem iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi hem de yolcularına Orta Avrupa’nın kalbine erişilebilir ve konforlu seyahat imkanı sunuyor.

“Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yeri var”

Törende konuşan Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, İstanbul Sabiha Gökçen Ljubljana rotası için emek harcayan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Yeni bir havayolu şirketi sadece bir seyahat aracı değil, aynı zamanda insanları birbirine bağlamanın bir yoludur. Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yeri var ve bence bu karşılıklı bir durum. Bu yüzden uçakların dolu olacağından şüphem yok. Hem iki ülke hem havayolu şirketi hem de bu havalimanı için çok güzel bir hikayemiz olacağını düşünüyorum. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan Slovenya vatandaşları arasında bu haberin yarattığı heyecanı bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yeni hat, İstanbul'u, Türkiye'yi deneyimlemek isteyen veya Ljubljana’yı görmek isteyenler için yeni bir fırsat yaratıyor” dedi.

“Ljubljana rotası üzerinde beş yıldan fazladır çalıştık”

Ljubljana rotası üzerinde beş yıldan fazladır çalıştıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk ise şöyle konuştu:

"Pegasus'ta havacılığı sadece bir ulaşım hizmeti olarak görmüyoruz. Yolculuğu erişilebilir, dijital ve müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz.Bu nedenle Ljubljana'ya direkt uçuşların başlatılması bu yolculukta önemli bir adım. Bugün Pegasus, küresel olarak en verimli ve en hızlı büyüyen düşük maliyetli havayollarından biridir. Genç filomuz, dijitalleşme odaklı iş modelimiz ve yüksek operasyonel disiplinimiz sayesinde, aslında yeniliği başlatan, statükoyu sorgulayan, herkesin bildiği ve havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik. Şu anda misafirlerimizi 55 ülkede 158 destinasyona bağlıyor ve herkes için erişilebilir bir havayolu deneyimini güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz. Bu uçuşları turizme, ticarete ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandıracak güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Ljubljana da İstanbul da çok güzel şehirler. Hem Türk turistler hem de Sloven turistler için bu yeni hat iyi bir destinasyon olacak. Gelecek için net bir vizyonumuz var: daha dijital, daha sürdürülebilir, daha bağlantılı, herkes için daha erişilebilir bir havacılık deneyimi. Dolayısıyla burada atılan her adım aslında bu vizyonun bir parçası."

“Yeni hat iki ülke arasındaki turizm, kültür ve ticari bağlara değer katacak”

Pegasus ile ISG'nin 20 yıldır devam eden iş birliğini hatırlatan ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek’de "Bu uzun soluklu yolculuk, ortak vizyonumuzun bir kanıtı olarak havalimanımızın istikrarlı büyümesinin ve operasyonel mükemmelliğin temel taşı olmaya devam etmektedir." dedi. Ljubljana'yı daha önce birkaç kez ziyaret ettiğini belirten Maybek, "Her zaman eşsiz karakteri, sakinliği ve yüksek yaşam kalitesiyle İstanbul'a mükemmel bir kardeş şehir olduğunu düşünmüşümdür. Yeni hattın iki ülke arasındaki turizm, kültür ve ticari bağlara muazzam bir değer katacağına eminim" ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapıldı. Yeni hattın ilk uçağı Ljubljana’ya uğurlanırken Yolculara Türk lokumu ikram edildi. Yolcularda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İki şehir ortalama 2 saat 20 dakikalık uçuşla birbirine bağlandı

SAW – LJU hattındaki seferler haftada üç frekans olarak pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Hem Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hem de Ljubljana Joze Pucnik Havaalanının şehir merkezlerine olan yakınlığı ve rahat ulaşım avantajları, her iki şehir arasında kolay ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki köprü: Ljubljana

Slovenya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Ljubljana’nın isminin, Slovence’de "sevgili" anlamına gelen bir kelimeden türediği düşünülüyor.

Viyana, Budapeşte ve Venedik arasında özel bir konuma sahip olan Ljubljana, Avrupa’nın en yeşil ve en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Orta Avrupa ile Balkanlar arasında önemli bir bağlantı noktası olan şehrin hem turizm hem de iş seyahatleri açısından güçlü bir potansiyeli bulunuyor.

Slovenya’nın ticaret, finans ve lojistik merkezi olan Ljubljana, çok sayıda uluslararası şirketin Orta Avrupa ve Balkan operasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Sabiha Gökçen SAW – Ljubljana (LJU) hattının, Türkiye – Slovenya arasındaki turistik ve ticari bağları güçlendirmesi öngörülüyor.