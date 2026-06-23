Pegasus, Sabiha Gökçen’den Alicante’ye seferlere başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Alicante arasındaki bu yeni stratejik bağlantı için bir açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene, Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ve Operasyon Direktörü Ali Mehmet Uyar'ın yanı sıra Pegasus üst yönetiminden Satış Direktörü Emre Pekesen ve Satış Müdürü Burcu Alın Ardalı ile diplomatik ve ticari temsilciler de katılım gösterdi.



Ayrıca, İspanya Turizm Ofisi Temsilcisi Eren Lea Karslı ile Ticaret Ofisi Türkiye Temsilcisi M. Gizem Meral de törene katıldı.

Açılış törenine katılan yetkililer, iki ülke arasındaki bu yeni köprünün, turizm ve ticaret bağlarını daha da güçlendireceğine vurgu yaptı



Hat açılışı kapsamında terminalde Alicante ve İspanya temasını yansıtan özel bir karşılama atmosferi oluşturuldu.

Kontuar alanında yolculara seyahat deneyimini renklendiren serinletici el fanları ve hat açılışına özel hediyelikler dağıtıldı.

Pegasus Hava Yolları, Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. ISG’nin İspanya’daki 5. uçuş noktası olacak.

Alicante hattı ile yolcular, İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki en önemli destinasyonlarından Costa Blanca bölgesine doğrudan ulaşacak.



Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Alicante–Elche Miguel Hernández Havalimanı arasında haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek direkt uçuşlar, Türkiye ile İspanya arasındaki hava ulaşımı alternatiflerini artırırken, iki ülke arasındaki turizm ve ticari bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak.



Yaklaşık 4 saat 10 dakika sürecek uçuşlarla Alicante, İstanbul’dan doğrudan erişilebilen yeni bir Akdeniz destinasyonu olarak yolcuların hizmetine sunulacak.