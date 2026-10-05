Pegasus, Sabiha Gökçen’i Kuzey Afrika ağı Trablus ile genişletiyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, uluslararası bağlantı ağını yeni destinasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor.

Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı ile Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı arasında başlatılan seferler sayesinde Libya’nın başkenti Trablus’a direkt ulaşım olanağı sağlanacak.

Uçuşlar, ilk iki hafta boyunca pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri, 19 Ekim 2026 itibarıyla ise her gün gerçekleştirilecek.



Yeni hattın açılışı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış merasimine Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Büyükelçi Müsteşarı Mohamed Tawil, Mali Ataşe Elazher Kshair ve Pegasus Hava Yolları üst yönetimi katıldı.



Yeni hat, havacılık bağlantısının ötesinde Türkiye ile Libya arasındaki güçlü ilişkilerin ve karşılıklı seyahat potansiyelinin gelişmesi açısından da önem taşırken; Sabiha Gökçen’in yeni pazarlara açılma, uluslararası erişimini çeşitlendirme ve İstanbul’un bağlantı merkezi konumunu güçlendirme hedeflerini de pekiştirdi.

Trablus, Kuzey Afrika’ya açılan önemli bir kapı sunuyor

Akdeniz kıyısında yer alan Libya’nın başkenti Trablus, ülkenin önemli ticaret, kültür ve yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi şehir dokusu, konumu ve bölgesel ticaretteki rolüyle dikkat çeken şehir, Türkiye ile Libya arasındaki seyahatler açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Sabiha Gökçen’in uluslararası bağlantı ağı büyüyor

Trablus hattıyla birlikte yolculara İstanbul’a direkt ulaşım imkânı sunulurken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın geniş bağlantı ağı sayesinde Trablus çıkışlı yolcular, İstanbul üzerinden Türkiye iç hatları başta olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya’daki birçok noktaya aktarma olanağı bulabilecek.

56 ülke ve 153 şehirde, 21 hava yolu ile toplam 119 dış hat ve 39 iç hat noktasına bağlantı sağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Trablus seferleriyle farklı coğrafyaları İstanbul üzerinden birbirine bağlayan hat çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor.