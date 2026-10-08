Pegasus, yapay zeka Zingly.ai’ye yatırım yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları’nın inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden Pegasus Innovation Lab, yapay zekâ destekli müşteri deneyimi platformu Zingly.ai ile stratejik yatırımcı ve tasarım ortağı olarak bir iş birliği gerçekleştirdi.

Pegasus’un ‘Dijital Havayolu’ olma misyonu ve teknoloji kullanımında dünyanın en iyi üç havayolundan biri olma vizyonuyla örtüşen bu yatırım ve iş birliği kapsamında, Zingly.ai’nin yapay zekâ destekli ses teknolojisi, Pegasus’un müşteri hizmetleri operasyonlarına entegre edildi.

Yapay zekâ, gelen çağrıları doğal bir konuşma akışı içinde yanıtlayacak, görüşme boyunca konuşmanın bağlamını koruyacak ve Pegasus’un mevcut sistemleriyle bağlantı kurarak misafir taleplerini çağrı sırasında sonuçlandırabilecek.

Böylece yolcuların farklı kanallara yönlendirilmeden ihtiyaç duydukları hizmeti tek bir görüşme içinde alabilmesi hedefleniyor.

İki şirket, 2027 yılının ortasına kadar devam edecek aşamalı yol haritası kapsamında, uçuş değişiklikleri, bagaj ve ücret iadesi talepleri de dahil olmak üzere müşteri hizmetlerindeki en önemli 10 kullanım alanında çözüm kapsamını genişletmek üzere birlikte çalışacak.

Yolculara kendi dilinde hizmet sunulacak

Pegasus’un 57 ülkede 161 destinasyona ulaşan ağı, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsçanın yanı sıra çok sayıda farklı dil konuşan misafirlere hizmet veriyor. Uygulama Türkçe olarak hayata geçirildi.

Pegasus İnovasyon Merkezi Kıdemli Direktörü Kurtuluş Öztürk, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Yapay zekâ, havacılıkta müşteri deneyimini daha önce görülmemiş bir hızla dönüştürüyor. Zingly.ai, yapay zekâ destekli ses teknolojisinin olgunluğu ve ses kanalındaki karmaşık misafir etkileşimlerini yönetebilme yetkinliğiyle öne çıktı. Bu yatırım, her misafir etkileşiminin tasarım gereği kesintisiz, ölçeklenebilir ve akıllı olduğu gerçek anlamda dijital bir havayolu olma hedefimizi yansıtıyor. Yapay zekânın görüşme boyunca bağlamı koruyabilmesi ve proaktif aksiyon alabilmesi sayesinde misafir deneyimini daha da geliştirirken, ekiplerimizin daha karmaşık ve katma değerli etkileşimlere odaklanmasını sağlayabiliriz.”

Zingly.ai CEO’su Gaurav Passi ise “Zingly.ai, başarısız bir etkileşimin maliyetinin yüksek, etkileşim hacminin ise çok büyük olduğu ortamlar için geliştirildi. Havacılık çoklu dil, düzensiz operasyonlar, zamana duyarlı kararlar ve yalnızca bir kayıt numarası değil, çözüm bekleyen misafirler nedeniyle bu teknolojinin gerçek potansiyelini ortaya koyabileceği önemli bir alan. Pegasus ile en yüksek öneme sahip kanaldan, yani sesli iletişimden başlayarak kullanım alanlarını adım adım genişleteceğiz” diye konuştu.