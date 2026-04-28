Pegasus’tan "Schengen uçuşlarında mobil biniş kartı kaldırıldı" iddialarına açıklama

Schengen bölgesine seyahat edecek yolcuları ilgilendiren “mobil biniş kartı kullanımı” iddiaları üzerine Pegasus Havayolları açıklama yaptı. Sosyal medyada yer alan, Schengen vizesiyle uçuş gerçekleştiren yolcular için mobil biniş kartlarının kaldırıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Mobil biniş kartı kullanımında herhangi bir değişiklik yok"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyonel süreçlerde herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulanarak, “Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.