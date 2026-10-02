Pegasus’tan Smartwings’e iki kritik atama: CEO ve CFO Pegasus’tan

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Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları’nın Smartwings Grubu’nu satın alma sürecini tamamlamasının ardından şirketin yeni yönetim kadrosu da şekillenmeye başladı. Pegasus’ta uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Emre Pekesen, Smartwings’in CEO’su, Nur Karabacak ise CFO’su olarak atandı.

Her iki yönetici de 1 Ekim 2026 itibarıyla yeni görevlerine başladı.

Emre Pekesen Smartwings CEO’su oldu

2010 yılında Pegasus Hava Yolları’na katılan Emre Pekesen, şirkette farklı görevler üstlendikten sonra 2022 yılından bu yana Satış ve Network Planlama Grup Direktörü olarak görev yapıyordu.

Pegasus’un özellikle uçuş ağı ve ticari planlama alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Pekesen, bundan sonraki dönemde Smartwings’in CEO’su olarak şirketin yönetimini üstlenecek.

Nur Karabacak CFO görevine getirildi

Smartwings’in finans yönetimi ise yine Pegasus’tan gelen bir isme emanet edildi.

2018 yılında Pegasus’a katılan Nur Karabacak, 2019 yılından bu yana Grup Head of – Bütçe, Raporlama ve Maliyet Kontrol görevini yürütüyordu.

Karabacak da 1 Ekim itibarıyla Smartwings’in CFO’su (Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak görevine başladı.