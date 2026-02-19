  1. Ekonomim
  Pegasus'tan yeni rota: Biletler satışa sunuldu
Pegasus'tan yeni rota: Biletler satışa sunuldu

Pegasus Hava Yolları, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye seferler başlatacağını duyurdu.

Pegasus'tan yeni rota: Biletler satışa sunuldu
Şirketten yapılan açıklamada , “6 Nisan itibarıyla İstanbul’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye uçuşlarım başlıyor! Pamir Dağları’nın eteklerinde yer alan, ferah caddeleri, yemyeşil parkları ve kendine özgü mimarisi ile Duşanbe keşfedilmeyi bekliyor!” denildi.

Ayrıca Sabiha Gökçen - Duşanbe uçak bilet fiyatının 109.99 euroda başlayacağı öğrenildi.