Pegasus'tan yeni rota: Biletler satışa sunuldu
Pegasus Hava Yolları, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye seferler başlatacağını duyurdu.
HÜSEYİN ASLIYÜCE
Şirketten yapılan açıklamada , “6 Nisan itibarıyla İstanbul’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye uçuşlarım başlıyor! Pamir Dağları’nın eteklerinde yer alan, ferah caddeleri, yemyeşil parkları ve kendine özgü mimarisi ile Duşanbe keşfedilmeyi bekliyor!” denildi.
Ayrıca Sabiha Gökçen - Duşanbe uçak bilet fiyatının 109.99 euroda başlayacağı öğrenildi.