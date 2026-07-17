Pegasus'tan yurt dışında 149,9 milyon dolarlık tahvil ihracı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) 16 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı.

Şirket, 09.07.2026 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, yönetim kurulunun 17.03.2026 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Regulation S formatında ihraç edilen 149.900.000 dolar nominal değerli tahvillerinin satışının 16.07.2026'da tamamlandığını, satışa ilişkin tutarların şirket hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Pegasus, söz konusu tahvillerin İrlanda Borsası’nda işlem göreceğini, yeni tahvillerin 2024 yılında ihraç edilen 500.000.000 ABD doları nominal değerli mevcut tahviller ile aynı faiz, vade, koşul ve şarta tabi olacağını bildirdi.

Duyuruya göre yeni tahviller, ihraç tarihinden itibaren 40 günün sonunda mevcut tahviller ile konsolide edilerek tek bir seri oluşturacak. Bu tarihten sonra Regulation S kapsamında ihraç edilen mevcut tahviller ile aynı ISIN kodu ile işlem görecek.