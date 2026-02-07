Pilot lisansları dijital oluyor: Fiziki evrak sona eriyor

Hüseyin ASLIYÜCE

SHGM’in önemli bir düzenlemeyi hayata geçirerek lisans basımı ve başvuru süreçleri ise 16 Şubat 2026 itibarıyla KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden tamamen dijital ortamda yürütülecek.

SHGM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) olarak, lisans süreçlerinde yaşanan dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında yeni bir aşamaya geçilmektedir. Bu kapsamda; 08.02.2026 tarihi itibarıyla lisans işlemlerine yönelik fiziki evrak kabulü yapılmayacaktır.

Lisans basımına ilişkin tüm başvuru ve süreçler 16.02.2026 tarihi itibarıyla KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden dijital ortamda yürütülecektir. Dijital başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin detayların yer alacağı başvuru kılavuzu, en kısa sürede yayımlanacak ve akabinde başvurular yalnızca online şekilde yapılabilecektir.

Söz konusu kılavuzda, başvuru adımları ve süreçlere ilişkin açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SHGM tarafından, dijital başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin tüm detayların yer alacağı başvuru kılavuzunun kısa süre içinde yayımlanacağı bildirildi. Kılavuzun yayımlanmasının ardından, pilot lisans başvuruları yalnızca online olarak kabul edilecek. Lisanslar da fiziki değil dijital olacak

